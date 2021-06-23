Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın yan etkisi var mı? Aşı gönüllüsü konuştu

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ın Faz-3 çalışması kapsamındaki ilk aşılamalar dün Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı.



Faz-3 aşaması kapsamında dün ilk uygulamanın yapıldığı gönüllülerden 38 yaşındaki Hüseyin Polat, gönüllü olmaya nasıl karar verdiğini ve duygularını anlattı.

''İNSANLARA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM''



Diyanet İşleri Başkanlığı'nda işçi olarak çalışan, evli ve iki çocuk babası Polat, Faz-3 aşamasında aşının yapıldığı ilk kişiler arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. Ben de bu yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. İnsanlara faydalı olmak ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

Polat, yerli aşının Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerin de Covid-19'la mücadelesine katkı sağlayacağını düşündüğüne işaret ederek, "TURKOVAC aşısının tüm insanlığa faydalı olacağına inanıyorum. Türk aşısının ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacağına inanıyorum" açıklaması yaptı.



"AŞI OLDUKTAN SONRA HERHANGİ BİR YAN ETKİ OLMADI"



Dün yerli aşının uygulanmasının ardından herhangi bir yan etki yaşamadığını anlatan Polat, "Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Ateş, öksürük, ishal gibi bir belirti olmadı. Sadece aşının vurulduğu yerde hafif bir hassasiyet, ağrı oluştu. O da sonradan geçti" diye konuştu.

Polat, bilim insanlarının, Covid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılamanın şart olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Salgının bitmesinin tek yolu aşı olmak. Yaş grubu fark etmeksizin sırası gelenler aşılarını olmalı" dedi.



FAZ-3 KAPSAMINDA 40 BİN 800 GÖNÜLLÜ AŞILANACAK



TURKOVAC'ın Faz-3 aşaması kapsamında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak.



Yerli Covid-19 aşısının geliştirilmesiyle Türkiye, dünyada kendi aşısını üreten ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.