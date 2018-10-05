Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli kamikaze insansız hava aracı Kargu'ya, yurt dışından da yoğun ilgi olduğu belirtildi.



Yeni Şafak gazetesinden Kıymet Sezer'in haberine göre, halen dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu kamikaze drone 'Kargu'ya, başta Güney Kore olmak üzere çok sayıda ülkeden yoğun talep var.



Dost ve kardeş coğrafyaların da Türk kamikaze drone teknolojisiyle yakından ilgilendiğinin ifade edildiği haberde, 'Kargu'nun teknolojik olarak İsrail üretimi mini hava araçlarının önüne geçtiği belirtildi.