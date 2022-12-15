Yerli Malı Haftası etkinliğinde 8 öğrenci zehirlendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 8 öğrenci, ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliğinde zehirledi. Bir benzeri ise Niğde'de yaşanmış, 12 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edilmişt.

Kayapa Mahallesi’ndeki Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu’nda meydana geldi. 7’nci sınıf öğrencileri, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi.

Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 8’i bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

NİĞDE



Niğde'deki bir okulda 'Yerli Malı Haftası' için getirilen yiyecekleri yiyen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.



Olay, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi.



Burada yiyecekleri tüketen öğrencilerden 12'si kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.



İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası öğrencileri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.