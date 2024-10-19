Yerli Malı Haftası ne zaman? (Yerli Malı Haftası tarihleri)
Okullarda Belirli Günler ve Haftalar kapsamında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftasının kutlanmasındaki amaç; yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır?
Yerli Malı Haftası, her yıl Aralık ayının ikinci haftasında kutlanan bir etkinliktir. Bu hafta, yerli üretimin önemini vurgulamak, yerli ürünleri tanıtmak ve tüketicileri yerli ürünleri tercih etmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenir. Okullarda, kurumlarda ve çeşitli organizasyonlarda etkinlikler yapılır; sergiler, paneller ve çeşitli aktiviteler düzenlenir. Bu hafta, ekonomik bağımsızlık ve yerli kaynakların değerlendirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Yerli malı kullanmanın faydaları arasında, yerli ekonomiyi desteklemek, istihdamı artırmak ve çevresel etkileri azaltmak gibi unsurlar bulunur.
YERLİ MALI HAFTASI TARİHLERİ
2024 yılında bu hafta 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu dönemde çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlenir.
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