Yerli Malı Haftası'nda öğrenciler hastanelik oldu

Bursa'da Yerli Malı Haftası etkinliğinde okula getirilen yiyecekleri tüketen 6 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Yerli Malı Haftası'nda öğrenciler hastanelik oldu

Orhangazi ilçesindeki Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi.

Öğrenciler, Yerli Malı Haftası nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 6’sı bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı.

Okul idaresinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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