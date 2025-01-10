Yerli motorlu 100 zırhlı araç TSK'ya teslim edildi!

Teslim edilen araçların yerli motorla çalışıyor olmasının bugünü farklı ve anlamlı kıldığını dile getiren Görgün, şöyle devam etti:



"Savunma sanayinde yüzde 81 yerlilik oranına ulaştığımızı her seferinde gururla ifade ediyoruz. Bugün bu kara araçlarında yerli motorların kullanılmasıyla bu platformlardaki yerlilik oranları yüzde 95'lere vardı. Bu bir motor ailesinin bir parçası, bugün teslim edilen araçların içlerinde kullanılan Tuna motoru, 380 beygir gücünde olan bu motor 4 silindirli. Bunun bir sonraki 600 beygirlik olan Azra motoru, sonra Utku motoru, sonra bizim ana muharebe tankımız için geliştirdiğimiz Batu motoru... Batu motorunun deniz platformlarında kullanılacak motor projelerinin süratle test ve kalifikasyon süreçleri devam ediyor. İşte bunların ilki tamamlanan Tuna motoru, Vuran ve Kirpi araçları gibi 20-25 tonluk zırhlı araçlar ailesi olan tüm zırhlı araçlarda kullanılabilecek bir motor. Bunun ilk teslimatlarını bu ürünlerimizle yapmış oluyoruz."

