ASYA (Askeri Yürüyüş Asistanı) tüm testleri başarıyla geçti.



Vatan gazetesinden İlker Akgüngür'ün haberine göre, göreve hazır hale gelen ASYA, özellikle Özel Kuvvetler personeli başta olmak üzere

piyade ve jandarmanın arazide tam teçhizatlı görevlerde hareket kabiliyetini üst düzeye çıkaracak.



Ergonomik ve sessiz bir sistem olan, mühendisler tarafından performans geliştirme çalışmaları da devam eden Asya sayesinde sakatlanmalar

azalırken, askerin yorgunluğa karşı direnci artacak.



TESTLERİ GEÇTİ



ASYA zorlu arazi koşullarında askerlerin yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi hareketlerinde destek oluyor. Kullanıcısına uyumu ve hareket kabiliyeti yüksek olan ASYA, hızlı hareketleri direnç göstermeden gerçekleştirirken en zorlu şartlarda devreye girerek kullanıcısının performansını arttırıyor...