Yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Termometrelerin 33,5 dereceyi gösterdiği Antalya'da sahiller doldu taştı.

Yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

Kentte hava sıcaklığı 33,5, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 44'e ulaştı.

Yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti - 1 Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kentin farklı plajlarında yoğunluk oluşturdu.



Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar ve turistler, serinlemek için denize girerken bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Güneşlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra sahil bandındaki gölgelik alanlarda piknik yaparak vakit geçiren tatilciler de oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde ise yabancı turistler, Kaleiçi Yatlimanı gibi tarihi ve turistik alanları tur rehberleri eşliğinde gezdi.

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