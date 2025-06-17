Yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti





Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar ve turistler, serinlemek için denize girerken bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.



Güneşlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra sahil bandındaki gölgelik alanlarda piknik yaparak vakit geçiren tatilciler de oldu.



Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde ise yabancı turistler, Kaleiçi Yatlimanı gibi tarihi ve turistik alanları tur rehberleri eşliğinde gezdi.