En kapsamlı narkotik operasyonu yapıldı: 641 şüpheli gözaltında

GEÇEN YIL DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu Kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509. Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik.

Aynı dönemde; 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46’sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı Bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık.

“TARİHİ NİTELİKTE”

Bu açıkladığım sayılar, tarihi niteliktedir.

Biz, uyuşturucu zincirinin tüm cephelerinde savaşıyoruz. Kendini bu davaya adamış, gece gündüz çalışan çok başarılı ekiplerimiz var. Ülkemizdeki ilgili bütün kurumlarla uyum içinde uyuşturucuya karşı mücadelemizi topyekun sürdürüyoruz.

Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle ortak uyuşturucu operasyonlarına imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.

Artık Türkiye, suçla mücadelede takip eden değil; yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşılan ve paylaşan, operasyonel iş birliğini yöneten ülkelerden biridir.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.