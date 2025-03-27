Yerlikaya: Bin 876 kişi gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından çıkan protesto gösterilerinde 150 polisin yaralandığını duyurdu. Yerlikaya, bin 879 kişinin gözaltına alındığını, 879 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

"ADALET MAHKEME SALONLARINDA"

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı.



Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez.

Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin bize yapılan başvurularda yüzde 96'sına izin vermişiz. Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle ilgisi var mı? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızın çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir?

BİN 879 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor.

12 terör örgütü iltisaklı kişi bulunuyor. Aralarında uyuşturucu, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin olduğu da tespit edildi.

150 polisimiz yaralandı.

BAYRAM TATİLİ TEDBİRLERİ

Bayram tedbirleri 8 Nisan'a kadar sürecek. Toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak.