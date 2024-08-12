Yerlikaya: Biri ölü 3 terörist ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Kavaklı ilçesi kırsalında "Gürz-6" operasyonu gerçekleştirildi.

Atak taarruz kolu helikopterleri ile Jandarma SİHA desteğinde, Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda çatışma çıktı.

Çatışmada bir terörist öldürüldü, diğer 2 teröristin ise teslim olması sağlandı.