Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işlediği suçlar nedeniyle yurtdışına kaçan şüphelilerin Türkiye'ye iadesine ilişkin son verileri açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A., M.L. ile ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. gerekli girişimlerin ardından yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi.



Bu şüphelilerden 6'sı Irak, 47ü Gürcistan, 2'si Almanya'da yakalandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan ise birer kişiyi iade etti.



Bakan Yerlikaya paylaşımında "Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.