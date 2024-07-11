Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konuştu.

Yerlikaya, "15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız" programındaki konuşmasında, milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren unutulmaz günlerin ulusların hafızası olduğunu söyledi.



Söz konusu günlere 1071 Malazgirt Zaferi, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapatan 30 Ağustos Zaferini örnek gösteren Yerlikaya, 15 Temmuz'un da Türk milletinin acıyla gözyaşıyla cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destan olduğunu dile getirdi.



Yerlikaya, üzerinden 8 yıl geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın üzerine acımasızca ateş açıldığını, tankların insanları ezdiğini, Gazi Meclisin işgal döneminde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştığını vurgulayarak, ihanet gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar." sözlerinden sonra yüzbinlerce cesur yüreğin meydanlara koştuğunu aktardı.



Üzerlerine adeta yağan kurşunlara rağmen milletin geri adım atmayıp vatanına sahip çıktığının altını çizen Yerlikaya, şöyle konuştu:



"O gece meydanlara çıkanlar geri dönmeyi ve vazgeçmeyi hiç ama hiç düşünmediler. O karanlık gece aydınlığa çıkana dek pek çok kahramanlık öyküsü yaşandı. Milli Mücadelenin unutulmaz ismi Nene Hatun'dan Boğaz Köprüsü girişinde şehit edilen 4 çocuk annesi Ayşe Aykaç'a, Dumlupınar'da şehadete eren ve son nefesini oğlu Onbaşı Mehmet'in kucağında veren Çetmili Kara Ali Çavuş'tan 'Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik.' diyerek darbecilere karşı koyarken şehit düşen 21'indeki Batuhan Ergin'e kadar tüm kahramanlarımızda aynı feraset, aynı dirayet ve aynı maneviyat hakimdi. O gece 252 vatandaşımız şehitlik makamı ile Hakk'a yürüdü, 2 bin 740 vatandaşımız da gazilik mertebesine ulaştı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun."

"MÜCADELEYE DEVAM"



Yerlikaya, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği bulunan bir milletin evlatları olarak şehitlik ve gazilik makamının ulaşılabilecek en yüksek şeref olduğunu ifade etti.



Bakanlık olarak FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.