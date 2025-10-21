Yerlikaya: "Narko Kapan" ile 3 organize suç örgütü çökertildi"

Bakan Yerlikaya, "Mersin’de bu sabah vatandaşlarımızın hayatına kasteden zehir tacirlerine karşı,kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyan geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdik. Operasyonumuzun adı 'Narko Kapan Mersin'. Bu operasyonda hedefimizde Organize suç örgütleri ve 'torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcıları' vardı. Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük. Ve bugün şafakla beraber düğmeye bastık. Polislerimiz, karadan ve havadan eşzamanlı biçimde harekete geçti. Mersin merkezli 10 ilimizde gerçekleşen operasyonumuza 3 bin 250 kahraman polisimiz, 590 ekibimiz, 30 özel eğitimli narkotik detektör köpeği, 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drondan oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eşzamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik. 370 şüpheli şahsı gözaltına aldık ve halen operasyonumuz sürüyor" diye konuştu.

"SUÇ ODAKLARI YÖNTEM DEĞİŞTİRİYOR"



Sadece sokakta olmadıklarını, siber dünyanın karanlık ağlarında da 7 gün 24 saat iş başında olduklarının altını çizen Yerlikaya, "Artık mücadelemizi, yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri, veri tabanlı hedefleme ve yapay zekâ destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz. Dijital mecralarda, Dark web’de, şifreli mesajlaşma platformlarında, kripto para transferlerinde iz sürüyor, bıraktıkları her dijital izi takip ediyoruz. Evet, suç odakları yöntem değiştiriyor. Ama biz de kendimizi her gün yeniliyoruz. Siber devriyelerimizin, veri analitiği ve dijital istihbarat kabiliyetlerini sürekli güncelliyoruz. Ve bu stratejinin başarısını, sahadaki somut sonuçlar gösteriyor" dedi.



"331 UYUŞTURUCU SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK"



Bu kabine döneminde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 bin 69 zehir tacirinin tutuklandığını vurgulayan Yerlikaya, "217 ton uyuşturucu madde ile 246 milyon adet uyuşturucu hapı da ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 331 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Aynı dönemde Mersin’de ise zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 2 bin 167 şahıs tutuklandı. 3,5 ton uyuşturucu madde ile 8 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirdik. Yine Mersin’de, bu kabine dönemimizde 42 organize suç örgütünü çökerttik. Bunun 7’si de narkotik suçlara yönelikti. Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Güvenlik teşkilatlarımızın alın terinin kaydıdır. Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine, er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız. Bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklama sırasında Bakan Yerlikaya'ya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Vali Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz eşlik etti.