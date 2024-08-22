Yerlikaya: Türk Polis teşkilatı şehitler ocağı, kahramanlar yurdudur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gölbaşı Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet törenine katıldı. Yerlikaya “Biliyoruz ki 85 milyonun yüreği bir vurdukça, milletimiz bir, devletimiz daim olmaya devam edecek. Bunun en büyük güvencesi bu yiğitlerdir” dedi.

Yerlikaya: Türk Polis teşkilatı şehitler ocağı, kahramanlar yurdudur


İçişleri Bakanı , Gölbaşı Akademisi Başkanlığı’nda düzenlenen 30’uncu Dönem Mezuniyet törenine katıldı. Polis Akademisi Başkanlığında gerçekleşen törene Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Ailelere ve mezunlara seslenen Yerlikaya, “Bugün hep birlikte; 23 Polis Meslek Eğitim Merkezimizde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6 bin 389 öğrencimizin mezuniyet sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimiz, aziz milletimize huzur ve güven veren, bu şanlı üniformayı kuşanıp görevlerine başlayacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 'Büyük ve Güçlü ' idealiyle, Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken, genç mezunlarımızdan çok şey bekliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır', gayemiz milletimize hizmettir. Devletimize sadakat, vatanımıza duyduğumuz sevgi, aziz milletimize yaptığımız hizmetle ölçülecektir. Üstlendiğiniz görevlerin Mazlumun, mağdurun sesine ses, suçlunun, zalimin ensesinde nefes olduğunu unutmayın” diye konuştu.

"MİLLETİMİZ BİR, DEVLETİMİZ DAİM OLMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Yerlikaya, "Koskoca bir çınar olan Türk Polis Teşkilatı, şehitler ocağı, kahramanlar yurdudur. Bugün gururla izlediğiniz bu yiğitler, Milli Mücadele’de 22 gün 22 gece süren Maraş Savunması’nın kahramanlarından, Başkomiser Arslan Bey’in torunlarıdır. İzmir’de teröristlere karşı verdiği mücadeleyle destanlaşan, Milleti için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Fethi Sekin’in kardeşleridir. Bin yıldır vatan kıldığımız Anadolu’da 'Dahili ve harici' bedhahların emelleri hiçbir zaman son bulmadı. Çok geriye gitmemize gerek yok. 9 yıl önce 'Hendek kazarak' huzurumuza, güvenliğimize ve kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü de, 15 Temmuz gecesi alçak bir teşebbüsle milletimizin üzerine tanklarla yürüyen, bombalar atan FETÖ ihanet şebekesi de amaçlarına ulaşamadı. Milletimizin kardeşliği, beraberliği ve kahraman güvenlik güçlerimizin dirayeti hamd olsun, bütün bu hain teşebbüsleri akamete uğrattı. Biliyoruz ki; 85 milyonun yüreği bir vurdukça, milletimiz bir, devletimiz daim olmaya devam edecek inşallah. Bunun en büyük güvencesi bu yiğitlerdir. Bunun en büyük güvencesi böylesi yiğitleri yetiştiren sizlersiniz” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dereceye giren öğrencilere diplomalarını takdim etti. Öğrencilerin kep atması ile tören sona erdi.

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