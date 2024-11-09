Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili olarak "Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
Geçen haftalarda DEM Partili belediyelere atanan kayyuma ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.
"Terörle sadece mücadele edilir." diye konuşan Yerlikaya, "Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
Belediyelerin terörle iltisakın hendeği olmadığına vurgu yapan Yerlikaya, "Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz." diyerek tepki gösterdi.
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