Yerlikaya'dan kayyum açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili olarak "Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

SON DAKİKA HABERİ: Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

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Geçen haftalarda DEM Partili belediyelere atanan kayyuma ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.

"Terörle sadece mücadele edilir." diye konuşan Yerlikaya, "Kimsenin 'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Belediyelerin terörle iltisakın hendeği olmadığına vurgu yapan Yerlikaya, "Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz." diyerek tepki gösterdi.

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