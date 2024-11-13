Yerlikaya'dan şehit polis memuru Yiğit için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de atış eğitimi alanında gerçekleşen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için başsağlığı diledi.

Yerlikaya'dan şehit polis memuru Yiğit için taziye mesajı

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

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