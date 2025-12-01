Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma'nın 2025 yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, "Terörün gölgesinin düştüğü bir ülke değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız. Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerine kesintisiz devam ediyoruz." dedi.

Yerlikaya, imha edilen mağara ve sığınak sayısı ile teslim olan teröristlere ilişkin de bilgi verdi.

306 mağara ve sığınağın imha edildiğini dile getiren Yerlikaya, "3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. Diyarbakır Annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur." dedi.