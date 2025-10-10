"Yeşil reçete" operasyonu: Doktor tutuklandı

Düzce merkezli soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan doktor S.K., eşi G.K, eczane çalışanı M.E. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Yığılca Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktor S.K. ise tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında S.K'nin e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazıp, bu reçeteler karşılığında reçete sahipleri ve yakınlarından kendisinin ve eşi G.K.'nin banka hesapları aracılığıyla para aldığı ortaya çıkmıştı.

Doktor ve eşinin ayrıca 2023-2025 yıllarında farklı banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, SGK üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı belirlenmişti.