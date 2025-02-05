Yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi

Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi. Olayla ilgili akalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri otomobili kent merkezinde durdurdu.

Araçtaki aramalarda yeşil reçeteye tabi 5 bin 377 hap ele geçirildi, sürücü E.Ç. gözaltına alındı.

Ekipler, Ankara- kara yolundaki polis denetim noktasında durdurulan başka bir otomobilde ise aynı türde 2 bin 185 hap buldu.

Gözaltına alınan Y.Ö. ve M.A. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ve Y.Ö. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dünya şampiyonu kick boksçudan felç eden dayak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...