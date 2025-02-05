Yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi
Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi. Olayla ilgili akalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda yeşil reçeteye tabi 5 bin 377 hap ele geçirildi, sürücü E.Ç. gözaltına alındı.
Ekipler, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında durdurulan başka bir otomobilde ise aynı türde 2 bin 185 hap buldu.
Gözaltına alınan Y.Ö. ve M.A. emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ve Y.Ö. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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