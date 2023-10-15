Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posterine iki gözaltı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Kongrenin yapıldığı salonda sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı.

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında posterleri açan iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

PARTİNİN İSMİ DEĞİŞTİ



Öte yandan kongrede, Divan Başkanlığına Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçildi.



Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin isminin de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Eş Genel Başkanlıklara ise Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan aday gösterildi.

Yaklaşık 800 delegenin oy kullanacağı kongrede, eş genel başkanlar ile 80 asil ve 35 yedek üyeden oluşacak Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri belirlenecek.

