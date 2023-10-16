Yeşil Sol Parti'nin adı HEDEP olarak değişiyor

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) isminin 4. Olağan Büyük Kongre'de tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesi kararının alındığını dile getirdi.



Alınan kararın, Yargıtay'a bildirildiğini ifade eden Oluç, bir iki gün içinde bu değişikliğin onaylanacağını tahmin ettiklerini söyledi. Oluç, "Daha sonra yola HEDEP olarak devam edeceğiz. Yargıtay kararının, parti genel merkezine ulaşması sonrasında gerekli amblem ve isim değişikliği yapılacak. Bu değişiklik, Meclis'te de uygulanacak. Burada tamamen yasal bir prosedür işliyor." dedi.



Kongrede çeşitli politik kararlar alındığını, tüzük değişikliklerinin de olduğunu, bu kararların da Yargıtay onayını beklediğini belirten Oluç, "Yeşil Sol Parti'nin tüzüğü bizim konularımızı yeterince kapsamıyordu, daha çok ekoloji üzerine odaklı bir tüzüktü. Partimizin mücadelesi sadece ekoloji ile sınırlı değil. Dolayısıyla oralarda kimi değişiklikler yapıldı. Bu kararlar da Yargıtay onayı sonrası resmileşecek. Yeni tüzük ve yeni isimle alınan kararlar doğrultusunda mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.



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