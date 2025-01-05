"Yeşil ve gri pasaportlara ön vize şartı geliyor" iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

Bugün bazı basın organlarında yer alan "Yeşil ve Gri pasaport sahiplerinin Avrupa Birliği'nin Schengen Bölgesi'ne yapacakları seyahatlere yönelik yeni kurallar getirildi" haberlerine ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan yapılan açıklamada, "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir. ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye bulunmamaktadır. " denildi.



Yeşil ve gri pasaport için ön onay alınması gerekitğine ilişkin iddiaların doğru olmadığı berlitilirken " ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır."bilgisi paylaşıldı.

Yeşil ve gri pasaportlara ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönündeki iddialar 2019 yılında da gündeme gelmiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yalanlanmıştı.