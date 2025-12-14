Yeşil yaşıyor mu? İçişleri Bakanlığı gazeteciyi arayanın kimliğini açıkladı

"Yeşil yaşıyor mu?" tartışmalarına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Kendisini "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıtan bir kişi, geçen hafta bir gazeteciyi arayıp çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Yazı, "Yeşil yaşıyor mu?" tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

BAKANLIKTAN “YEŞİL” AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, telefonda kendini "Yeşil" olarak tanıtan kişinin kim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin gazetenin santral numarasını 9 Aralık günü üç kez aradığı belirtildi.

İlk aramanın bir dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü belirtilen açıklamada, telefonun açık bir cezaevinden geldiği anlatıldı.

Bakanlık, aramayı yapan kişinin C.A. isimli hükümlü olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Şahsın, adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten suç kaydı bulunmaktadır." denildi.

YEŞİL KİMDİR?

"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım, Susurluk kazasından sonra adı en çok konuşulan isim olmuştu.

Yeşil'in gerçek adı Mahmut Yıldırım.

Ancak Ahmet Demir ve Mehmet Kırmızı sahte kimliklerini de kullandığı biliniyor.

Yeşil, Güneydoğu'da "Sakallı" adıyla da biliniyor.

Yıldırım'ın, emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in öldürülmesinden, Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı öne sürülüyor.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmesi için görevlendirilen ekipte de yer aldığı eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür tarafından doğrulanmıştı.