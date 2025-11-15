Yeşilay uyardı: Alkol en az 7 kanser türüyle ilişkilendiriliyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 18 yaş altına içki satışının önlenmesi ve sıkı denetim uygulanmasının yasal zorunluluktan öte nesillerin ve toplumun güvenliği için herkesin üstlenmesi gereken ortak sorumluluk olduğu uyarısında bulundu.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinden yapılan açıklamada, bağımlılıklarla karşı 105 yıldır önleme, savunuculuk ve rehabilitasyon alanlarında mücadelesini sürdürdüğü, toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Yeşilay'ın, "15-21 Kasım Alkol Farkındalık Haftası" nda içki tüketiminin neden olduğu risklere karşı toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediğine işaret edilen açıklamada, dünyada yapılan araştırmalarda alkolün en az 7 kanser türüyle ilişkilendirildiği, düşük ve orta düzeyde tüketimde bile riskin arttığına ilişkin bulguların öne çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, kadınlarda meme kanseri, kalın bağırsak, karaciğer, ağız ve boğaz bölgesi kanserleri gibi hastalıklarla ilişkilendirilen alkol kullanımının birçok halk sağlığı raporunda önlenebilir risk faktörleri arasında gösterildiği belirtildi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alkolün yol açtığı zararların, gözle görülenden çok daha derin olduğunu bildirdi.

Alkolün bireyin sağlık durumunun yanı sıra toplumsal olarak evlerde, sosyal ilişkilerde ve hayatın bütününde derin yaralar açtığını kaydeden Dinç, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de her yıl 2,6 milyon insan, alkol nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin en yüksek oranı 20-39 yaş aralığında görülüyor. Bu sorumluluğu tüm toplum olarak hissetmemiz ve paylaşmamız gerekiyor. Alkolle ilgili birçok kanuni düzenleme var, mevzuatımız bu konuda güçlü ve yeterli. Bu mevzuatı titiz bir şekilde uygulayarak gençlerimizi bu büyük riske karşı korumamız gerekiyor." uyarısında bulundu.