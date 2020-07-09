Yeşilçam oyuncularının ünlü terzisi şimdi yardım bekliyor

Adana'da oğlunun yanında yaşayan 67 yaşındaki Sefer Yanar yardım bekliyor.



67 yaşındaki Sefer Yanar, İstanbul’da ünlü sinema sanatçıları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve birçok iş adamına elbise dikti.

2002 yılında memleketi Adana’ya gelip burada terziliğe devam eden Yanar, oğlu Orhan’ı da yanında yetiştirdi.

Günde 2-3 paket sigara içtiğini öne süren Yanar, yaklaşık 5 sene önce kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Sefer Yanar'a ‘Buerger’ hastalığı teşhisi konuldu ve sağ bacağı ameliyatla kesildi.

Hastalık ve geçirdiği operasyonun ardından terziliği bırakmak zorunda kalan Yanar, 740 TL engelli maaşı alarak oğlunun yanında yaşamaya başladı.



2016 yılında ise akülü tekerlekli sandalyesi ve protez bacağı çalınan Yanari imkansızlıklar nedeniyle bir daha tekerli sandalye ve protez bacak alamadı.

Sefer Yanar’ın geçen 23 Mayıs tarihinde sol bacağı da ameliyatla kesildi. Babasına baktığı için işini bırakan oğlunun yardımı olmadan yatakta bile dönemeyen yaşlı adamın şimdi tek isteği akülü tekerlekli sandalye ve 6 ay önce ikamet değişikliği nedeniyle kesilen engelli maaşının yeniden bağlanması.

''BİLSEM BÖYLE SİGARA İÇMEZDİM''

Ünlü isimlerin terziliğini yaptığını söyleyen ancak şu anda yataktan bile çıkamayan Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim” ifadelerini kullandı.

''24 SAATİMİ YATAKTA GEÇİRİYORUM''



İnsanların yardımıyla hayatlarını idame ettirdiklerini belirten yaşlı adam, “Sizin gibi insanların yardımlarıyla geçiniyorum. Yardım istiyorum. 24 saatimi bu yatakta geçiriyorum. Akülü arabam olmadığı için dışarıya çıkamıyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Orhan Yanar ise maddi imkansızlıklar yüzünden bazı zamanlar dilendiğini söyleyerek, ''Şubat ayından bu yana maaş alamıyor. Kendisi bir süre Kozan’da kaldı oradan getirdim ikametgah değişti o nedenle alamıyoruz. Tek bacaktan yüzde 90 engelli raporu var. İkinci kesilen bacağı için daha engelli raporunu almadık. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum babamın. Bahçede yıkıyorum onu. Akülü bir arabaya, maddi yardım ve ev eşyasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.