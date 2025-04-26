Yeşilırmak'ta balık ölümleri

Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı.

Yeşilırmak'ta balık ölümleri

Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi.

İhbarla bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yaparak numune aldı.

Balıkların nedeni araştırılıyor.

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