Yeşilırmak'ta balık ölümleri
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı.
Tokat Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi.
İhbarla bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yaparak numune aldı.
Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.
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