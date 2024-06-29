Yeşilırmak'ta balık ölümleri

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. İlk belirlemelere göre balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Yeşilırmak'ta balık ölümleri

'da Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği Pirinçci Mahallesi’nde balık ölümleri meydana geldi.

Su yüzeyine çıkan ölü balıkları gören mahalleli, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi.

Yeşilırmak'ta balık ölümleri - 1

Ekipler, hem nehirden hem de balıklardan numune aldı.

İlk belirlemelere göre, balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı ifade edildi.

Kesin sonucun, numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu

Takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu

Sakarya’da yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

Sakarya’da yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi, 4 araç hasar gördü

Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi, 4 araç hasar gördü

Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Ayhan Bora Kaplan davası: Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan davası: Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...