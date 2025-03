Yeşilköy'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy açıklarında demir sahası değişikliği yapan Liberya bayraklı 188 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki MSC Rhiannon isimli gemi sabah saatlerinde karaya oturmuştu.



Geminin kendi imkanları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesiyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu başlatıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, geminin Kıyı Emniyeti tarafından başlatılan operasyonla kurtarılıp yeniden yüzdürüldüğü ve bulunduğu yerden alınarak demirletildiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



"İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC RHIANNON isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KURTARMA-9 Römorkörü, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi, Kurtarma Uzmanı ve Kılavuz Kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi.



Konteyner gemisine kendi imkanları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesinin ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince kurtarma operasyonu başlatıldı.



Karaya oturan MSC RHIANNON isimli konteyner gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma Uzmanımız, Kılavuz Kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörümüzce bulunduğu yerden kurtarılarak çevre kirliliği ve can kaybı/yaralanma yaşanmadan gemi başarıyla yüzdürülerek tekrar demirletildi.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."