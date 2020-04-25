Yeşilova Belediye Başkanı'na saldırıda 3 tutuklama

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik saldırıda 3 kişi tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

NTV Haber 25.04.2020 - 12:13

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Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine düzenlenen silahlı saldırıyla lgili 3 kişi tutuklandı.

Yeşilova İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 8 kişi ise adli kontrolle serbet bırakıldı.

SALDIRININ OTEL RUHSATI İPTALI

Başkan Mümtaz Şenel saldırının gerekçesinin, belediyeye ait otel ruhsatının iptal edilmesi olduğunu açıklamıştı. Hastaneden taburcu olan Şenel çiftinin sağlık durumu iyi.

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