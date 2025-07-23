Yeşilsırt Barajı'nda balık ölümleri
Tekirdağ'daki Yeşilsırt Barajı'nı kuraklık vurdu. Barajda suyun büyük bölümünde çekilme meydana geldi ve yüzlerce balık öldü.
Sıcak ve yağışsız havayla birlikte kuraklık da etkisini gösteriyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yeilsırt Barajı çevresinde yaşayan vatandaşlar kötü koku ve çevresel kirlilikten şikâyet ederken baraj yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü.
Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkânsız hale geldi. Durumdan amatör balıkçılar da olumsuz etkilendi.
Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için de büyük önem taşıyan Yeşilsırt Barajı'ndaki kuraklık, önlem alınmazsa gelecek günlerde daha büyük sorunların habercisi olacağa benziyor.
Yetkililerin önümüzdeki günlerde barajda inceleme yapması bekleniyor.
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