Yeşilsırt Barajı'nda balık ölümleri

Sıcak ve yağışsız havayla birlikte kuraklık da etkisini gösteriyor.



Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yeilsırt Barajı çevresinde yaşayan vatandaşlar kötü koku ve çevresel kirlilikten şikâyet ederken baraj yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü.



Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkânsız hale geldi. Durumdan amatör balıkçılar da olumsuz etkilendi.