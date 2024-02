Yeşim Akbaş'ın ölümü: Komiser yardımcısı için istenen ceza belli oldu

''ELİNDEKİ KAN İZLERİNİ KOLONYA İLE SİLMİŞ''



Daha önceki ifadesinde yüzündeki yaralanmayı sevdiği kedinin yaptığı ve vücudundaki izlerin görev yaptığı sırada yakaladığı suçlu ile boğuşurken olduğunu ileri süren Doğan Can Yıldız'ın, olaydan sonra hemen üzerini değiştirdiği, elinde ve tırnak aralarında bulunan kanı silmek için kolonya kullandığı vurgulandı.



Yeşim Akbaş'ın sol el tırnak aralarındaki doku örneklerinin Yıldız'ın doku örneği ile örtüştüğüne de iddianamede dikkat çekildi.



Yıldız'ın olaydan hemen sonra üzerinde gördükleri şortta ve görmedikleri ikinci bir şortta atış artığının tespit edilmesinin de hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu kaydedildi.



Doğan Can Yıldız'ın, görevinde kullandığı beylik tabancasıyla Akbaş'ı, başına tek el ateş ederek öldürüp, ''Kadına karşı kasten öldürme'' ve ''Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma'' suçlarını işlediğine yönelik yeterli delil oluşturduğu belirtildi.



Doğan Can Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



NE OLMUŞTU?



Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında 14 Nisan 2023'te, saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu.



Yeşim Akbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, sevk edildiği hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine 19 Nisan 2023'te İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Doğan Can Yıldız tutuklanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin