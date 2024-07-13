Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde komiser yardımcısına beraat

Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadının ölümüyle ilgili yargılanan sanık beraat etti.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşmasında Yeşim Akbaş'ın ailesinin avukatları, bilirkişi raporunun taraflı olduğunu ileri sürerek, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin bilirkişi raporuna göre de masum olduğunu belirterek beraat istedi.

Mahkeme, sanığın suçunun sabit olmaması ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gözetilerek beraatına karar verdi.

26 yaşındaki Yeşim Akbaş, komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın kaldığı lojmanda 14 Nisan 2023'te başından silahla vurulmuş olarak bulunmuş, hastanede hayatını kaybetmişti.

Doğan Can Yıldız, dava sürecinde yapılan itirazlar sonucu 19 Nisan'da tutuklanmış ve açığa alınmıştı.