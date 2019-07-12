Kayseri’de 2016’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 gün gözaltında kalan, serbest bırakıldıktan 2 ay sonra görevine iade edilen ve savcılık tarafından FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığı kanaatine varılarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Yetenek Sizsiniz finalisti, ERÜ öğretim görevlisi Hakan Akdoğan, kendisine iftira atanlara dava açtı.

Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şikayetçi Hakan Akdoğan ile tutuksuz sanıklar Y.P. ile R.Y. hazır bulundu.

Akdoğan’a iftira attıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık savunmalarını yaptıktan sonra, mahkeme hakimi duruşmayı Ekim ayına erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Hakan Akdoğan, “2012'de Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında yaptığım jimnastik ve akrobasi gösterileri ile tanındım, devamında TRT Spor ve TV 8 ekranlarında yorumculuk yaptım, eski milli jimnastikçiyim. 2016 yılı Ağustos ayında bir iftira ile başlayan süreçten bahsetmek istiyorum. FETÖ ile hiçbir bağlantım olmadığı halde iftira atıldı, açığa alındım, hakkımda soruşturma başlatıldı, 9 gün gözaltında kaldım. Önce sabrettik, adalete güvendik, gerçekten de göreve iade edildik ve 2016 Ekim ayında görevimin başına geçtim. 2018 Haziran ayında da savcılık tarafından hakkımda hiçbir bağlantımız olmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi” dedi.



Bugün 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile ilgili konuşan Akdoğan, “Bana iftira attıklarından şüphelendiklerimize dava açtık, ilk duruşma görüldü, ifadeler verildi, Ekim ayına ertelendi. Bu süreçte benim yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’un yıldönümündeyiz, buradan şehitlerimize rahmet diliyorum. Yarışmalardan tanındım, sunuculuk ve yorumculuk yaptım, tv kanallarına ve yapımcılara seslenmek istiyorum, itibarımı kazanmak için onlardan destek bekliyorum” diye konuştu.



Akdoğan, kendisine FETÖ’cü diyen kanallara da 1 TL’lik tazminat davası açtığını söyleyerek, “Direkt beni FETÖ’cü yapan asılsız haberler yapan kanallar vardı, onlara da sitemimi dile getirmek istiyorum. 1 TL’lik tazminat davası açtık, FETÖ’cü haberler yapılırken, benim fotoğraflarım başka tutuklananlar ile yayınlanıyor, kimse beraat ettiğimi, serbest kaldığımı yazmadı. Ben hiç tutuklanmadım. 3 yıldır herkes beni tutuklu biliyor, beni görenler yeni çıktığımı zannediyor. Ben özür bekliyorum” ifadelerini kullandı.



Akdoğan, 2005 yılından itibaren çalışmaya başladığı Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak halen görevine devam ettiğini de sözlerine ekledi.