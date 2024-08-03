Yetiştirdiği keneviri satmaya çalıştı! Kısa sürede yakalandı

Karaman’da yetiştirdiği keneviri satmaya çalıştığı ileri sürülen 1 kişi tutuklandı.

Yetiştirdiği keneviri satmaya çalıştı! Kısa sürede yakalandı

  İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, A.Ü. isimli şahsın bitkisi yetiştirerek satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, A.Ü’nün bahçesinde yaptığı aramada 926 kök kenevir bitkisi ve 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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