Dolandırcılar, '444 ve 800'lü hatlarla kendilerini büyük beyaz eşya markalarının yetkili servisleri gibi göstererek ağına duşürdükleri müşterilerine yan sanayi parçalar takıp karşılığında yüksek fatura kesiyorlar. Son dönemde bu yönde şikayetler artarken, dolandırıcıların ağına ise en çok arama motorlarında servis arayanlar takılıyor.

Çünkü yetkili olmayan servisler bulundukları mühitteki aramalarda en üst sırada görünebilmek için arama motorlarına reklam veriyor.



Milliyet gazetesinden Cihat Aslan’ın haberine göre, o magdurlardan biri de gazeteci Gila Benmayor. Bozulan bulaşık makinesinin tamiri için internette yetkili servis numarası aratan Benmayor, ilk çıkan ilandaki numarayı aradı. Benmayor, "Eve gelen yetkili servis bulaşık makinesinde parça değiştirip 585 TL aldı. Sonra parça orijinal mi diye bulaşık makinesini aldığım şirketi aradım. Gelen gerçek yetkili parçanın yan sanayi, orijinalinin 185 TL olduğunu söyledi. İlk gelen servisi aradığımda ise bana "Git mahkeme ile uğraş' dediler" diye konuştu. Bir başka mağdur Habibe Aloğlu da, "İki ay önce internetten bulduğum servisten gelip çamaşır makinemi tamir için aldılar. Ama makinem geri gelmedi. Bir daha da servise ulaşamadım" dedi.

UZMANLAR UYARDI



Haberde görüşlerine yer verilen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu maalesef en fazla olan dolandırıcılık türü. Bu dolandırıcılığa arama motorları da dahil oluyor. Tüketici, arama motorunda markasının yetkili servisine ulaşmak istediğinde dolandırıcıların reklamları en üstte çıkıyorsa bunu ilk önce o markanın önlemesi gerekiyor. Sanal ortamdaki arama motorlarının işletmecileri de dolandırıcılara yardım ve yataklık yapıyor. Birisi çıkıp, ‘Al 200 lira beni en üste çıkar’ diyor. Arama motoru da alacağı paraya bakıyor. Mağdur olan tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti'ne ve savcılığa başvursun. Ayrıca şikayetlerinde dolandırıcılarla birlikte ilanı yayınlayan arama motorunun da ismini mutlaka yazsınlar" dedi

"SERVİSLERİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Şükran Eroğlu ise, "Aynı olay arkadaşımın başına geldi. Arkadaşım da servisin numarasını internetten bulmuş. Arayınca sahte yetkililer gelerek yeni aldığı 4-5 bin liralık televizyonunu alarak kayıplara karışmış. Bu servislerin doğru olup olmadığını garanti belgelerinden kontrol edin. Aslında bir denetim yapılıyor kapatılıyor ama onlar başka bir yerde açıyorlar. Tüketicilerin bilinçli davranması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Tüketici İl Hakem Heyeti yetkilileri ise, "Bu konuda gelen çok sayıda şikayet var. Arama motorlarında kendilerini yetkili servis olarak gösteriyorlar. Arama motorlarında parayı kim daha çok veriyorsa o ön plana çıkarılıyor. Bakanlığın da bu konu ile ilgili çalışması var. Bize gelen mağdurların başvurularında eğer şikayet edilen yerlerin adreslerine ulaşabilirsek denetim yapıyoruz. Para iadesi ile ilgili de Hakem Heyetlerine yönlendiriyoruz. Ancak adresi bulunmazsa (ki çoğunluğu bulunmuyor) Reklam Kurulu'na gönderiyoruz" açıklamasında bulundu.

