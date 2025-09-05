Yığılca yangını 2 saatte kontrol altında

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki köy arasında orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yığılca- Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen ve Karakaş köyleri arasındaki ormanda akşam saatlerinde çıktı.

Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana yayıldı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, köylülerin de destek verdiği çalışmalarla yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

