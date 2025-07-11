Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yaşamını yitirdi

Bir süredir hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU



Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi de olan Yiğit Bulut, kanser tedavisi nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Bulut'un son dönemde sağlık durumu ağırlaşmıştı.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yiğit Bulut için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, yayınladığı sosyal medya mesajıyla Bulut'a rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972 yılında Edirne'de dünyaya gelen Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun oldu.

UZUN YILLAR MEDYADA EKONOMİ YORUMCULUĞU YAPTI

Bulut uzun yıllar gazetelerde ekonomi üzerine köşe yazıları yazdı, televizyonlarda yorumculuk ve yöneticilik yaptı.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders de veren Yiğit Bulut, medya kariyerinin ardından 2013'te Başbakanlık, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanmıştı.