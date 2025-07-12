Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı

53 yaşında vefat eden Yiğit Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti.



Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dün sabah acı haberi aldıklarını ve Bulut'un kederli ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.



Özdemir, Bulut'un vatan sevdasının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu duygusunu her daim en üst ölçekte hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarca yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.