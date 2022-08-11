YİK toplantısında yabancı vakıfların faaliyetleri değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliği zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade eden Kurul üyeleri, Türkiye ile ilgili sadece sınırlar içinde değil yurt dışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, YİK toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Toplantıda, kurul üyelerinin yurt dışında Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirleri ele aldığını bildirdi.

Kurul üyelerinin, bu çerçevede Türkiye'deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini de değerlendirdiği belirtildi.

Kurul üyeleri ayrıca, Haziran 2023'te yapılacak seçim öncesi, sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların artabileceğini de ifade etti. Bunlara karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir." ifadesini kullandı.