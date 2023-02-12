Yıkıcı depremin ardından 7-8 metre kayma olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda 7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendiği ortaya çıktı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem sahasında incelemelere başlayan bilim insanları ve kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.



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"2 BİN 700'DEN FAZLA ARTÇI ŞOK"

Özener, iki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini duyurdu. Artçı depremlerin, haftalar ya da aylar süreceğini de kaydeden Özener, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

"Şu anda TÜBİTAK'ın hızlı araştırma desteğiyle de birçok grup araziye çıkmış vaziyette. İlk saha gözlemlerinde fayın geçtiği yerlerde 3 metrelik atımlar oluştuğu söylenmişti." diyen Özener, "Arazide, çalışmalar ve ekipler çoğaldıktan sonra yapılan saha incelemelerinde 5 metrelik atımların da olduğu söyleniyor. Bunlar dışında da GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Özener, uydu görüntülerinin de geldiğini ve oradan da ilk sonuçlarda farklı yerlerde 5 metrenin üzerinde de atımlar olduğu, özellikle yabancı bilim insanlarının çalışmalarında ortaya çıktığını vurguladı.

17 Ağustos depreminden sonra da merkez üssünde 3 buçuk metrelik atımlar olduğunu hatırlatan Özener, "İlerleyen dönemdeki çalışmalarla daha da netleşecek fakat, 7-8 metreye varan atımlar, kaymalar gözlemlendi." dedi.

Özener, şöyle devam etti:

"Bu doğrultu atımlı bir fay, yan yana iki bloğun olduğunu düşünün, Doğu Anadolu Fayı sola doğru yanal atımlı. Karşıdaki alanın, fayın sola doğru doğru hareket ettiğini düşünün. Dolayısıyla, diyelim ki noktadan bir yol geçiyor. Yolun fayın geçtiği noktalarda atması, yani yaklaşık belirli yerlerde 3 metre, 5 metre kadar olabiliyor. Geniş bir coğrafyayı etkiliyor. Fayın olduğu yer başta olmak üzere, 300-350 kilometrelik alanda bu etki var."



ARTÇI SAYILARINDA BİR AZALMA YOK

Artçı şoklara karşı uyaran Özener, depremin başında olduklarını belirterek, "Dolayısıyla bu artçı şoklar yani 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde de artış şokları maalesef yaşayacağız. Onun için tekrar tekrar söylüyorum hasarlı binalara kesinlikle girmemeleri gerekmekte." dedi.

Özener, "Yanılmıyorsam günde 500 artçı deprem çözüyor arkadaşlarımız. Depremlerin gerçekleşmesi itibariyle geçen sürede artçı sayılarında bir azalma yok. İlerleyen süreçlerde bu sayılar azalacaktır" ifadelerini kullandı.