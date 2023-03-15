Yıkılan binalarda beton kalitesi limitlerin yarısından az

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 650 binden fazla bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı.
Depremlerin ardından ülkenin birçok üniversitesinden bilim insanı, deprem bölgesine gidip, bilimsel araştırma yaptı.
Depremin yıkım etkisi büyük olsa da uzmanlar, binaların yetersizliğine dikkat çekiyor.
Bununla ilgili bir rapor daha yayımlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşleri Daire Başkanlığı öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik heyet, deprem bölgesinden aldıkları numuneleri laboratuvar ortamında inceledi.
"TEKNİK RAPOR HAZIRLANACAK"
Hazırlanacak rapora dair ilk bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık paylaştı.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 1500'e yakın kamu binasında hasar tespiti yaptıklarını söyleyen Altunışık, kent merkezinde 10 bine yakın binanın da incelendiğini belirtti.
Altunışık, "Şu an 11 ilde yaşanan felakette ağır hasar gören ve yıkılan binaların yaklaşık yüzde 90'ı, 2000 yılı öncesi inşa edilen yapılar." dedi.
Bu binalarda beton kalitesinin de düşük olduğuna işaret eden Altunışık, "Beton kalite değerleri de yönetmeliğimizin vermiş olduğu sınırların yarısından bile daha düşük durumda. Ayrıca donatılarda istenilen akma gerilme de sağlanmamış durumda." diye konuştu.
"ASMOLEN DÖŞEMEDEN VAZGEÇMELİYİZ"
Geçmiş yıllardaki depremlerde daire içinde yaşayanların düşerek ölümlere neden olduğu için riskli olan asmolen döşemeye, bölgede inceledikleri binalarda karşılaştıklarını aktaran Prof. Dr. Altunışık, "Özellikle Nurdağı'ndaki yıkılan binaların birçoğunda asmolen döşeme olduğu, bir sıra halindeki binaların hepsinin yıkıldığını gördük. Bu deprem, asmolen döşemeden bir an önce vazgeçmemiz gerektiğini bir daha anlattı." ifadelerini kullandı.
Yüksekliği fazla olan dükkan katlarının da çok büyük hasar aldığının tespit edildiğine işaret eden Altunışık, şöyle devam etti:
"Artık bu dükkan katlarını binaların alt katlarından uzaklaştırmak lazım. Konsolu olmayan, tabandan itibaren güzel bir şekilde yukarıya doğru devam etmiş, içerisinde perde oranı yüksek, plak döşemeye sahip, iyi bir zemine ve deprem bina yönetmeliğine göre inşa edilecek az katlı binalarımızın depreme çok daha rahat dayanabileceğini gördük."