Yıkılan binalarda beton kalitesi limitlerin yarısından az

"ASMOLEN DÖŞEMEDEN VAZGEÇMELİYİZ"



Geçmiş yıllardaki depremlerde daire içinde yaşayanların düşerek ölümlere neden olduğu için riskli olan asmolen döşemeye, bölgede inceledikleri binalarda karşılaştıklarını aktaran Prof. Dr. Altunışık, "Özellikle Nurdağı'ndaki yıkılan binaların birçoğunda asmolen döşeme olduğu, bir sıra halindeki binaların hepsinin yıkıldığını gördük. Bu deprem, asmolen döşemeden bir an önce vazgeçmemiz gerektiğini bir daha anlattı." ifadelerini kullandı.



Yüksekliği fazla olan dükkan katlarının da çok büyük hasar aldığının tespit edildiğine işaret eden Altunışık, şöyle devam etti:



"Artık bu dükkan katlarını binaların alt katlarından uzaklaştırmak lazım. Konsolu olmayan, tabandan itibaren güzel bir şekilde yukarıya doğru devam etmiş, içerisinde perde oranı yüksek, plak döşemeye sahip, iyi bir zemine ve deprem bina yönetmeliğine göre inşa edilecek az katlı binalarımızın depreme çok daha rahat dayanabileceğini gördük."

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