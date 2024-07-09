Yıkılırken kopan kolon bitişiğindeki binaya zarar verdi

Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapıldı. Bu sırada kopan kolon, bitişikteki 5 katlı yapının havalandırma boşluğuna düşerek zarar verdi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.