Yıkılmasın diye kaçak villayı vinçle taşıdı

İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından 4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı bildirildi. Böylece toplamda 12 kaçak yapı Şipali Mahallesi’nden kaldırılmış oldu.

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kaçak yapılarla ilgili yalnızca yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği, aynı zamanda bu tür yapıların sahiplerine yönelik ciddi idari para cezalarının da uygulandığı vurgulandı.

Kaçak yapıların yalnızca sahiplerine değil, bu yapılar için malzeme temin eden kişi ve firmalara da cezai yaptırım uygulandığı açıklandı.

