Yıkılmasına korna sesi yetti

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Battalgazi ilçesinde 5 katlı binanın bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Yıkılmasına korna sesi yetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerim vurduğu 'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 5 katlı hasarlı bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.

Binanın yıkımında görev yapan operatör, yıkımı gerçekleşecek binalarda kolonların zayıflatılarak yön verildikten sonra korna sesiyle binaların yıkımın gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"BETON YOK"

Operatör, yıkımı yapılan 5 katlı binada betona rastlamadıklarını da kaydederek yapının adeta çürümüş olduğunu sözlerine ekledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...