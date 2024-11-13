Yıkılmasına korna sesi yetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerim vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.



Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 5 katlı hasarlı bir binanın yıkımında ise ses dalgalarından da faydalanıldı.



Binanın yıkımında görev yapan operatör, yıkımı gerçekleşecek binalarda kolonların zayıflatılarak yön verildikten sonra korna sesiyle binaların yıkımın gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"BETON YOK"

Operatör, yıkımı yapılan 5 katlı binada betona rastlamadıklarını da kaydederek yapının adeta çürümüş olduğunu sözlerine ekledi.