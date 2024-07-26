Yıkım kararını kaldırmak için cinsel ilişki isteyen müdür hakkında karar

ESKİ BAŞKAN İFADE VERDİ



Tanık olarak dinlenen eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, 10 yıl belediye başkanlığı yaptığını, bu süre zarfında Nevzat A’nın da yapı kontrol müdürü olarak görev yaptığını anlatarak, “Kendisinin görevi kaçak yapıları tespit eder, buna ilişkin raporları önce başkanlık makamına sunar, başkanlık da encümene sunar ve encümen kararıyla işlemler yapılır. Yapı kontrol müdürlüğümüzün yıkım yapılacak binaların yıkım tarihini değiştirme durumu yoktur. Yıkıma ilişkin tespit ve kontrolü yapı müdürü zabıtaları vasıtasıyla yerine getirerek hazırlayacağı tespiti başkanlık makamına sunar. Başkanlık makamınca da encümene havale edilir. Encümen ilk olarak imar kanunun 42'nci maddesi gereği idari para cezası tanzim eder. Ruhsatlandırma yapılmaması durumunda da yıkım kararı verir ve bu karar havuzda toplanır. Bu havuz içerisinde yıkılacak binaların listesi bulunur. Bu listede belediyenin mevcut fen işlerinin malzeme ve araç durumu başkanlıkça değerlendirilip yıkım işlemi bu öncelik sırasında göre belirlenir. Burada yapı kontrol müdürlüğünün listede yer değiştirme, tarih belirleme şeklinde yetkisi yoktur.” dedi.



Konu hakkındaki yıkım kararına ilişkin konuşan Halil Şahin, şöyle devam etti:



“2022 yılında iş yeri açmaya ilişkin ruhsat vermişiz. Karayolları 6-7 ay sonra istimlak sınırları içerisinde olduğunu belediyeye bildirmiş. Bu bildirim üzerine belediye tarafından tahminimce fen işleri ve imardaki görevli personel tespiti yapmış ve başkanlık oluru ile encümen kararıyla süreci başlatmıştır. Daha sonra kişi işlemlerin iptali için dava açmıştır. Dava aleyhe sonuçlanmıştır. Olay tarihinde belediyeden cuma namazı için çıkacağım sırada ruhsat iptali ile ilgili bir kadın, yanında bir kişiyle birlikte geldi. Ben de yapı kontrol müdürü olan Nevzat A.'yı arayıp ilgilenmesini istedim. Daha sonra ayrıldım. Benim gelen şikayet üzerine ruhsat iptaline yönelik Nevzat A.'yı aramamın sebebi aynı zamanda ruhsat iptaline ilişkin başkan yardımcısıyla birlikte inceleme görevi de vardır. Kendisinin ruhsat verme yetkisi de vardır. Ayrıca yapı kontrol müdürü olan Nevzat A., ruhsat verme yetkisine sahip olduğundan ve ruhsata ilişkin bir şikayet olduğundan Nevzat A.'yı arayıp ilgilenmesini istemiştir.”



ADLİ KONTROLLE SERBEST



Duruşma savcısı, Nevzat A’nın üzerine atılı suçun alt ve üst sınırı, delillerin büyük oranda toplanmış olması dikkate alınarak sanığın bu aşamada tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.



Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Nevzat A’nın yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrolle tahliyesine karar verdi.



Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.