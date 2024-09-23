Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin teslimi hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 30 bin köy evinin teslim edilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Depremin ardından 11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin teslimi hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan  yapılan açıklamaya göre, Bakanlık; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan şehir merkezlerine sağlam temeller üzerinde, sosyal donatılı yaşam alanları inşa edilirken diğer yandan da yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutları yapılıyor. Depremin ardından 11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

60 bin köy evinin ihalesi tamamlanırken 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Betonarme ve çelik karkastan yapılan köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1 olarak inşa ediliyor.

Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin teslimi hedefleniyor - 1

BAKAN KURUM: MODERN KONUTLAR TESLİM EDİYORUZ

Hatay'da inşa edilen köy evlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay'ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun." dedi.

"YENİ KÖYLER İNŞA EDİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ise "Yeni köyler ve konutlar inşa ediyoruz. Bakanlığımızın geliştirdiği 6 farklı tipte köy evi mevcut. Hem yörenin coğrafi özelliklerine hem de talep durumlarına dikkat ederek uygun olan köy evi tipini seçiyoruz ve bunların inşasına başlıyoruz. Yaptığımız köy evlerinde kaliteye, mahremiyete özellikle önem gösteriyoruz. Köy konutlarımız depreme dayanıklı ve ısı yalıtımlı olarak inşa edilmektedir. Amacımız, en kısa sürede afetzede kardeşlerimizi huzurlu, mutlu ve güvenli yuvalarına kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'ndeki depremzedeler, yıkılan evlerinin yerine yapılan modern köy evlerine taşınmaya başladı. Mahalle Muhtarı Ömer Şaday, depremde köylerindeki evlerin yüzde 70'inin yıkıldığını, bakanlığın hızla konutlarını yaptığını söyledi.

Depremzedeler ise afetin ardından şantiyelerin hızla kurulduğunu, yeni evlerinin sağlam olduğunu ve çok beğendiklerini ifade etti.

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