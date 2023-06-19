"Yılan bebek" Gökdeniz'in babasına mahkemeden ret

Musa T., bebeğe dedesinin kayyum olarak atanmasına itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi ise bunun üzerine bu kez çocuğa kayyum olarak Uşak Barosu'ndan bir avukatı kayyum olarak atadı. Gökdeniz bebeğin soybağına ilişkin davada karar, 14 Haziran'da çıktı.

Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına annesin avukatları Ahmet Ocak, Zeynep Avcı ve Ali Arık katıldı. Hakim, Musa T.'nin çocuğun babası olmadığı yönünde açtığı davanın reddine karar verdi.



Ela Fidan, "Babasının bu davayı açmasıyla, namusum ve gururumu ayaklar altına alındı. Fakat endişelenmem gereken asıl konu bu değildi. Her ne kadar bu durum canımı yaksa da beni korkutan tek şey oğlumdan alınacak kan örneğiydi. Ben Gökdeniz'in cildi kanamasın diye saat başı kremleme işlemi yaparken, babasının acımasızca davranması çok yüreğimi yaktı." dedi.