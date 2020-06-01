Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı kurtarılamadı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan Recep Ali Düzenli’yi (43) yılan ısırdı.



İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.