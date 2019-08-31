Siirt'te merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde bahçede üzüm toplayan 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Kadriye Turhan'ı yılan soktu.
Yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Turhan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.
Turhan'ın ölüm haberini alan yakınları, morgun önünde sinir krizi geçirdi.
Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt'te yılanın soktuğu kadın yaşamını yitirdi.
Siirt'te merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde bahçede üzüm toplayan 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Kadriye Turhan'ı yılan soktu.